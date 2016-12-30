نقابة المحررين ردا على صرف موظفي النهار : يجب وقف المجزرة بحق الاعلاميين

بيروت في 30/12/2016

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي :

لقد تلقت النقابة اتصالات من عدد من المحررين في صحيفة النهار تفيد بأن ادارة الصحيفة تعرض عليهم دفع رواتبهم المتأخرة منذ زمن لقاء صرفهم من العمل والتوقيع على ابراء ذمة المؤسسة .

ان النقابة اذ تؤكد رفضها في الأساس لأي عملية صرف تستغرب هذا الأسلوب غير اللائق لا بمؤسسة كصحيفة النهار العريقة ولا بمؤسسيها ولا بالقيمين عليها ولا بالمحررين والمستخدمين . ويهمها في هذا المجال التأكيد على ما يلي :

1- دعوة جميع المحررين والعاملين في المؤسسة الى رفض هذا الأسلوب الذي يشبه الابتزاز المرفوض .

تحديد التعويضات اللازمة من خلال وساطة تقوم بها الوزارة بين ادارة المؤسسة وبين العاملين فيها مع حق العاملين في اللجوء الى القضاء المختص في حال عدم موافقتهم على نتائج الوساطة .

4- ان النقابة تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية معالجة الأوضاع التي وصل اليها الإعلام والعمل على وقف هذه المجزرة بحق الاعلاميين اللبنانيين والعاملين في القطاع

مكتب مستشارها القانوني في تصرفهم لاتخاذ الخطوات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم . مع التأكيد ان حقوق العاملين في المؤسسات هي دين ممتاز يستحق على قيمة الامتياز واملاك المؤسسة والأموال الخاصة لمالكي المؤسسة .