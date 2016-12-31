أفضل 10 تطبيقات لـ”آبل” خلال عام 2016

سمحت التحديثات والتغييرات العديدة التي أضيفت إلى تطبيق “سناب تشات”، كإضافة فلتر للصورة أو إرسال ملصقات، وغيرها من المميزات، إلى انتقال “سناب تشات” من المركز الخامس إلى المركز الأول من بين التطبيقات الأكثر تحميلا واستخداما على هواتف شركة آبل في عام 2016.

وكشفت الشركة عن أكثر عشرة تطبيقات تحميلا واستخداما على هواتفها في عام 2016، وفق موقع “مترو”.

ويعتمد هذا التصنيف على عدد تنزيل وتحميل البرنامج لعام 2016، وليس عدد المستخدمين؛ لهذا فإنك تجد تطبيق “فيسبوك” في المرتبة الخامسة في التصنيف، رغم أنه صاحب العدد الأكبر من المستخدمين، كما تجد تطبيق “بوكيمون غو” الذي اجتاح الهواتف هذا العام في المركز الثالث.

وفيما يلي أسماء أفضل عشرة تطبيقات لعام 2016:

1- سناب تشات

2- ماسنجر

3- بوكيمون غو

4- انستغرام

5- فيسبوك

6- يوتيوب

7- غوغل مابس

8- لعبة باندورا

9- نتفليكس

10- سبوتيفاي