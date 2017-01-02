تاتش: ضغط كبير على شبكتنا

أكدت “تاتش” أن خدمة التجوال الدولي على شبكتها تواجه ضغطا كبيرا أثر على أدائها، والعمل جار لعودة الخدمة الى طبيعتها.

وأصدرت بيانا رسميا أوضحت فيه أن “خدمة التجوال الدولي على شبكتها تتعرض منذ مساء أمس لضغط كبير أثر على أداء هذه الخدمة والاتصالات على الشبكة”، مؤكدة أن العمل جار لمعالجة هذه الحال الطارئة، ومن المتوقع أن تتحسن خدمة التجوال الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأوضحت تاتش أن “العطل الذي طرأ قرب البرتغال على الكابل البحري SEA-ME-WE 3 العائد الى شركتي “فرانس تلكوم” و “شاينا تلكوم” والذي يغذي لبنان عبر بوابة أوجيرو الدولية، أدى الى تحول مخابرات التجوال الدولي الى شبكة تاتش، الأمر الذي أحدث ضغطا كبيرا على الشبكة وأثر على الخدمة”، معتذرة من مشتركيها “جراء هذه الحالة التي يواجهونها والتي قد تكون سببت إزعاجا لهم”.