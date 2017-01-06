الاحد يوم الانتقام …حملة المليون “سكر خطك”

لأن حالات الفساد المستشرية في البلد كثيرة وسرقة المواطن اصبحت سهلة وبأشكال متعددة بادر الى ذهن الناشط علي ايوب من مدينة جويا تخفيف هذا العبئ على اعتباره ان سرقة المواطن تأتي من اهم مصدرين وهما الطاقة (أي الكهرباء والمحروقات) والهاتف (وخاصة الخليوي).

وقد طرح عبر اذاعة لبنان الواحد فكرة حملة “المليون” اي اقفال مليون هاتف لساعات في وقت يحدده لاحقا وهو ما سيشكل خسارة لشركات الاتصالات خاصة حين يتم استعمال برامج المحادثة الفورية كالواتساب وغيرها ما يعني ان المقاطع يستطيع ان يتابع اعماله كالمعتاد مما سيضاعف خسائر شركتي الخليوي touch و alfa ويرغمهما والحكومة على اصدار تعديلات تتوافق ومطالب التحرك وهو الغاء تشريجة الايام على اقلها ستة اشهر بدل الشهر وتخفضة التعرفة الى النصف.

واعتبر ايوب في اتصال بموقع جويا ان وقت المقاطعة قد حان وحدد يوم الاحد في 8 كانون الثاني 2017 موعدا لاقفال الخطوط من الصباح حتى منتصف الليل في تعبير رمزي عن المآسي التي يعانيها المواطن تحت عنوان حملة “مليون سكر خطك”.