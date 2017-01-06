ريفي عبر تويتر : يريدون بالتضييق علينا تقديم شهادة حسن سلوك لحزب لله

اللواء أشرف ريفي بعد إعتقال مرافقه عمر بحر من قبل شعبة المعلومات : توقيفه هو توقيف كيدي،أَوقفوا من شئتم ولن تثنى عزيمتنا ولو أوقفوا أشرف ريفي

هم يريدون بالتضييق علينا تقديم شهادة حسن سلوك لحزب لله ونحن نقول لهم نحن أهالي طرابلس من يعطيكم شهادة حسن سلوك

حزب الله يشارك في قتل الشعب السوري ويدخل ويخرج من الأراضي اللبنانية بسلاحه دون حسيبٍ أو رقيب

هذه الإجراءات لن تثنينا عن تغيير خطنا السياسي ورهاننا سيبقى على الدولة وعلى المؤسسات اللبنانية فنحن نؤمن بمشروع الدولة وليس مشروع الدويلات

خلال القبضة الأمنية السورية وقبضة الحديد والنار بقينا صامدين وعلى قناعتنا وخطنا السياسي ولن نحيد عن هذا الخط