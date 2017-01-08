ريفي ردا على طلب قوى الامن: طلبت مرارا تسريح عمر البحر ولم تتم الموافقة

صدر عن اللواء أشرف ريفي الآتي: رداً على من طلب من قوى الأمن الداخلي اصدار بيانها حول توقيف عمر البحر، وليس على المؤسسة التي كان لي شرف قيادتها، والتي جمعني مع رفاق السلاح ضباطها ورتبائها وعناصرها، مسيرة طويلة من النضال في سبيل لبنان السيادة والعدالة، وحفظ قضية شهداء الوطن أقول:

أولاً : إن عمر البحر لم يسافر معي يوماً من الأيام الى خارج لبنان، وسأتقدم ال الامن العام بطلب رسمي لإعلان كشوفات سفري جواز سفر عمر البحر، حتى يتبين للجميع كذب هذا الادعاء.

ثانياً : انتهى عقد تطوع البحر في قوى الأمن الداخلي منذ حوالى ثلاثة أشهر وتقدم بطلب لتسريحه من الخدمة، ولم تتم الموافقة عليه، وقد راجعت المدير العام لقيادة قوى الامن اللواء ابراهيم بصبوص مرارا في ذلك، فشعرت بوجود مماطلة في قبول التسريح، ولا احمل اللواء بصبوص المسؤولية، فالمسؤول معروف، وتبين ان الهدف فيما بعد استعمال المخالفة المسلكية لبحر التي لا تستأهل العقوبة القصوى، الى طعم لممارسة كيدية سافرة بحق أشرف ريفي.

ثالثاً: إن ما نسب لبحر من اعترافات حول المخالفة المسلكية هو ادانة كاملة لأرباب الكيدية، ففضلاً عن تضمنه وقائع غير صحيحة كقضية سفره معي الى الخارج، ومضللة عن ممارسته انشطة سياسية، فهو ما يطرح السؤال عن سبب تجاهل الكثير الكثير من الممارسات الواضحة لمرافقي ارباب الكيدية، وعن سبب عدم التجرؤ على مساءلة رجال أمن شاركون ويشاركون في لقاءات سياسية، خصوصاً التي يجريها حزب الله، بغير علم قياداتهم ومن دون اذونات.

رابعاً: لقد قلت منذ اليوم الأول للتوقيف أن بحر ارتكب مخالفة مسلكية بسيطة، لا تستوجب معاقبته بالتوقيف ثلاثين يوماً،وازاء سياسة الكيدية والكيل بمكيال الانتهازية، نتحدى من يعطي مؤسسة قوى الأمن التوجيهات الكيدية، ومن باع كل شيء لاسترضاء دويلة السلاح والكبتاغون، ومن أجلس وفيق صفا في اجتماع أمني رسمي بوزارة سيادية،ومن وضع في الدرج ملف اغتيال هاشم السلمان الذي يتضمن الوجوه الواضحة للقتلة، نتحداه أن يقف امام المرآة، فلو لم يخجل فستخجل المرآة.فأيهما يستوجب الادانة بالعقوبة الوطنية القصوى: المخالفة المسلكية أم الجريمة بحق الوطن والشهداء وكرامة المؤسسات الأمنية؟

خامساً: انا رجل دولة ومؤسسات وأنا تحت القانون سأواجه هذا الظلم وهذه العقوبة الغير متناسبة مع المخالفة، سأواجه الكيدية مع أهلي حتى النهاية، ولن يستطيع أحد لي ذراعنا. وأخيراً نقول: تقدمون التنازلات لحزب الله لتنصيب أنفسكم ديوكاً على اهلكم في طرابلس فنقول لكم: هذه طرابلس عدوا للعشرة.