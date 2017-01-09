ميقاتي عبر تويتر : زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية خطوة إيجابية

زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية خطوة إيجابية في مسار العهد الجديد

نأمل ان تكون نتائجها ايجابية على صعيد تعزيز علاقات لبنان مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية.

نثني على دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وهي في سياق الالتزام بمضمون ما نص عليه اتفاق الطائف.

موضوع النفط يحتاج الى مقاربة مختلفة اكثر مما حصل والاخذ بالملاحظات التي وضعت من عدة اطراف حكومية وغير حكومية لتأمين الشفافية المطلق.

نسأل الحريري ما الذي تغير حتى بات قبوله باستبدال احد المدراء بغاية السهولة في حين كان طرح الموضوع ايام حكومتنا مسا بحقوق الطائفة السنية

النسبية وفق ١٣ دائرة هي المشروع ا لافضل والحريري الذي اعلن انه ضحى من اجل الوطن مدعو للقبول بقانون لا يلغي اي طرف بما فيه المستقبل