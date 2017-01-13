جنبلاط عبر توتير : كل تمساح وانتم بخير

دلال ديب

ان تكون فرقة من التماسيح بامرة جهاز امن المطار او الطيران المدني عند الضرورة لكن الجهاز افعل 😂😂😂
وكل تمساح وانتم بخير 😂😂😂🙏🙏🙏👏👏👏👍👍👍👽👽👽💀💀💀☠️☠️

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