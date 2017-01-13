“فيس بوك” يطور تقنية جديدة لقراءة أفكارك

سلط الموقع الالكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية الضوء على تطوير فيس بوك لتقنية جديدة يمكنها قراءة أعمق وأحلك أفكارك، ففى إبريل الماضى كشف الموقع عن وجود مختبر جديد، يعرف فقط باسم “مبنى 8” والمخصص لابتكار منتجات فائقة الذكاء سواء أجهزة، أو برمجيات، لكن كشف الإعلان عن وظائف جديدة أن هذا المختبر الغامض يطور تكنولوجيا لقراءة الأفكار، وقياس موجات المخ المستخدمين.

شارك فيس بوك الاعلان على الموقع، والذى يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين بكل سهولة، إذ ينص على الحاجة إلى مهندس للعمل على مشروع لمدة عامين يركز على تطوير تقنيات متقدمة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الوظيفة، فمازالت المعلومات المتاحة محدودة، لكن يضيف الإعلان أن إحدى المسئوليات الرئيسية لهذه الوظيفة هى تطبيق أساليب التعلم الآلى، بما فى ذلك فك التشفير والترميز.

أما الوظيفة الثانية فهى لمهندس تصوير عصبى الذى سيكون مسئولا عن مشروع يركز على تطوير تقنيات التصوير العصبى، وستكن الوظيفتين فى موقع مينلو بارك فى ولاية كاليفورنيا.

وتشير هذه الأوصاف أن مبنى 8 قد يكون منهمك لمراقبة كيفية تغير نشاط الدماغ عند النظر إلى الصور أو ملفات الفيديو.

جدير بالذكر أن مارك زوكربيرج أعلن سابقا عن طموحاته لإنشاء نظام تخاطر، ووصفه بأنه مستقبل تكنولوجيا الاتصالات فى نهاية المطاف، وقال “فى يوم من الأيام، وأعتقد أننا سنكون قادرين على ارسال الأفكار الكاملة لبعضنا البعض باستخدام التكنولوجيا مباشرة، فعليك فقط أن تكون قادرا على التفكير فى شىء، ليكون أصدقائك على الفور قادرين على تجربة ذلك أيضا، إذا كنت ترغب.”