كيف علق الحريري على غياب بري..؟

علق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مغادرته مجلس النواب بعد حضوره جلسة مساءلة الحكومة التي عقدت في المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، على غياب رئيس المجلس نبيه بري عن الجلسة بعد خضوعه لعملية جراحية،

قائلا: “الجلسة بوجود بري لها نكهة مختلفة، ومكاري قدم عملا جيدا”.