ارسلان غرد معزيا الحريري

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، معزيا الرئيس سعد الحريري، بالقول: “في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري أتقدم من الشيخ سعد الحريري والسيدة الفاضلة الكريمة نازك الحريري وكل أفراد العائلة بأحر التعازي، وعسى أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.