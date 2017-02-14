نهاد المشنوق في ذكرى الشهيد رفيق الحريري

دلال ديب

رفيق الحريري:12 عاماولا تزال كلماتك تدلنا على الطريق:”المهم البلد”.
ووصاياك ثبت كم كنت على حق، وفي ضريحك تبقى الحد الفاصل بين الحق والباطل

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