هذا رد “غوغل” على طفلة طلبت الوظيفة

الأطفال في عمر السابعة، دائماً ما تكون رغباتهم محصورة بين أفلام الكارتون والألعاب، ولكن “كلو بريدج ووتر”، التي تعيش في هيريفورد بإنكلترا لديها رغبات أكثر من ذلك.

إذ قررت ” كلو” التقدم بطلب للحصول على وظيفة داخل العملاق التكنولوجي”غوغل”، وبالفعل أرسلت خطاباً بخط اليد للشركة تقول فيه “عزيزي الرئيس، اسمي “كلو” وعندما أكبر أريد أن أحصل على وظيفة بغوغل، وأريد أيضاً أن أعمل في مصنع للشيكولاتة وأسبح في الأولمبياد، كما أحب الكمبيوتر والروبوتات، وفقا لصحيفة “الإندبندنت البريطانية”.



وعندما أرسلت “كلو” هذه الرسالة لم تكن تتوقع أي رد، ولكن كانت المفاجأة عندما وصلها بريد إلكتروني من المدير التنفيذي للشركة “ساندر بيتشاي” قال فيه: “أنا سعيد أنك تحبين الكمبيوتر والروبوتات، وأتمنى أن تستمري في تعلم المزيد عن التكنولوجيا، وأنا اعتقد أنك إذا استمرت في العمل بشكل جاد واتباع أحلامك ستحققين كل ما تضعينه في عقلك، بداية من العمل في غوغل وحتى السباحة في الأولمبياد، وأتطلع أن أتسلم طلب وظيفتك بالشركة عندما تنهين فترة الدراسة.

