لمدمني الهواتف الذكية…إشارات مرورية!

قامت بلدة في هولندا بتجربة إشارات مرورية خاصة، تضيء على الرصيف لمساعدة مستخدمي الهواتف الذكية لعبور الطريق بأمان.

وزرعت بلدة بوديغريدن شرائح LED في الأرض في مكان عبور المشاة، على مقربة من ثلاثا مدارس.

وتهدف هذه الإشارات الخاصة للفت أنظار المارة الذين تتشتت أذهانهم بسبب استخدام هواتفهم للنظر إلى الطريق، وتتوهج الإضاءة باللون الأحمر والأخضر اعتمادا على الإشارات الضوئية.

وتم تطوير هذا النظام الذي يدعى “لايت لاين” من قبل الشركة المحلية HIG لأنظمة المرور، لكنها في البداية لاقت انتقادات من جانب الجمعية الهولندية لسلامة المرور.

وتعتزم شركة HIG بتطبيق هذه التقنية على نطاق واسع في حال نجاح التجربة.