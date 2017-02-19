3 أزرار جديدة لحسابات المستخدمين في “فيسبوك”

تختبر شبكة “فيسبوك” تمكين المستخدمين من وضع روابط مباشرة إلى حساباتهم على الشبكات الاجتماعية الأخرى، مثل إنستجرام، وتويتر، وسناب شات على صفحاتهم عبر إضافة 3 أزرار جديدة.

وستظهر أزرار الاختصارات المذكورة في قسم معلومات الاتصال على جانب صفحة الحساب الشخصي.

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاختبار سيتسع مجموعات أكثر من المستخدمين أم لا. واللافت أن الأزرار لا تظهر إلا على المنصات المحمولة، أي ليس بإمكانكم رؤيتها على منصة سطح المكتب.

جدير بالذكر أن الميزة الجديدة في مراحلها التجريبية، مما يعني أنه لا يوجد ما يضمن إطلاقها النهائي لجميع المستخدمين أم لا.