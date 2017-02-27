تغريدات خاصة مهنئة لمنى أبو حمزة من خلال “تويتر” بعد حرية زوجها!

بعد إطلاق سراح زوجها رجل الأعمال بهيج ابو حمزة، وعودته مجددا إلى عائلته، تلقّت الإعلامية منى ابو حمزة عدداً كبيراً من رسائل التهنئة من أصدقاءها ومحبيها وذلك في تغريدات عبر “تويتر”.

وكان من بين المهنئين عددا من الإعلامين والممثلين الذين حرصوا على توجيه تغريدات خاصة لمنى من خلال موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

نضال الأحمدية: “مبروك.. ما بيتأخر الي جايي.. #بهيج_ابو_حمزه الله كبير”.

سينتيا كرم: “لا يمكنك أن تتصوري سعادتي لك ولعائلتك، مبروك، صلاتنا لكم لن تتوقف، أحبك جدا يا جميلة”.

نسرين ظواهرة: “منورة الشاشة الف مبروك الفرحة فرحتين”.

رولا شامية: “حمدالله على سلامتوا والحق ما بيموت الله لا يفرقكم عن بعض”.

باتريسيا هاشم: “مبروك عليك فرحتك الليلة والبث المباشر يلي بليق بأستاذة متلك”.

نادية بساط: “مبروك صديقتي نهاية الكابوس وخاتمة المشاكل ان شاء الله”.

سهى قيقانو: “مبروك الحرية ما بصح الا الصحيح بعهد قائد اسطوري”.

شكران مرتجى: “ألف ألف مبروك إطلاق سراح الشيخ بهيج أبو حمزة كل التهاني للإعلامية الصديقة منى أبوحمزه وللعائلة والمحبين”.

ناجي أسطا: “بهيج ابو حمزة الحمدالله على السلامة وألف مبروك رجعتك عند أهلك وعيلتك ومحبينك ستّ منى الحمدالله على سلامته”.

داليدا عياش: “الف مبروك، إنشاء الله دايما بتضلوا مجموعين سوا… ودايما تضلي السيدة لمنتعلم منا معنى الصبر والقوة”.

طارق سويد: “حبيبتي يا منى.. مبروك الف مبروك”.

وسام بريدي: “الف مبروك منى”.

ميشال قزي: “الف مبروك يا ست الكل.. بالآخر ما بصحَّ إِلَّا الصحيح”.

نقولا الأوسطا: “بهيج ابو حمزة الحمدلله على السلامة ومبروكة العودة الى حضن العائلة وعودة العائلة الى حضنكم الدافئ”.

ماغي بو غصن: “حبيبتي يا منى الف مبروك”.

سالم زهران: “بهيج ابو حمزة ، حقك وبتلبقلك الحرية”.