لمن ينتظرون آيفون 8: احتفظوا بالشواحن القديم!

الراغبون في اقتناء هاتف “آيفون 8” لا شك في حيرة، تتأرجح توقعاتهم جراء سيل لا ينتهي من الأنباء والتقارير والشائعات، بعضها مثير وواعد والبعض الآخر سلبي يدفع للقلق، بيد أن أشد تلك الأخبار “سلبية” يبدو الآن بعيدا عن الحدوث، بعد تقارير “موثوقة” ستسر بلا شك الملايين ممن ينتظرون إطلاق “آيفون 8”.

فقبل أيام أثار تسريب انزعاج الملايين من عشاق الهاتف الشهير، بعدما ذكر موقع “Gizmodo” أن آيفون 8 سيستخدم منفذ “يو إس بي سي” USB-C للشحن، بدلا من المنفذ الحالي الذي يحمل اسم Lightning لايتنينغ، الموجود في آيفون 7 وبعض الهواتف الأخرى.

ويعني ذلك التوجه، إذا كان صحيحا، أن مستخدمي هواتف أبل سيفرض عليهم استبدال شواحنهم القديمة من أجل ملاءمتها مع منفذ “يو إس بي سي” الجديد.

هذا التسريب “المزعج”، نفاه مؤخرا مصدر موصوف بالمصداقية يعمل بشركة “KGI Securites” النافذة فيما يتعلق بمنتجات أبل، وفق ما وصفها موقع “ماشابل” الأميركي.

ووفقا لذلك المصدر فإن النسخ الثلاث الجديدة من هاتف أيفون، ستبقى محتفظة بمنفذ Lightning، فيما سيتم في الوقت نفسه تبني منفذ “يو إس بي سي” USB-C، لدعم سرعات شحن فائقة.

ويعني ذلك أن عشاق آيفون سيستطيعون الاستعانة بالشاحن التقليدي الذي اعتمدته أبل منذ عام 2012، حين استبدلت به كيبل “دوك” الذي كان معمولا به في أجهزة الآبيود والآيفون السابقة.

يشار إلى أن أبل اعتادت إصدار هواتفها الجديدة في سبتمبر من كل عام، غالبا في الثلاثاء أو الأربعاء الأول من الشهر، وعادة ما يتزامن هذا التوقيت مع نهاية مؤتمر “آي إف إيه” في ألمانيا، أحد أكبر الأحداث المرتبطة بالتكنولوجيا، الذي سيجرى هذا العام يوم 1 سبتمبر.

سكاي نيوز