أضرار خطيرة بسبب الكتابة على الهاتف المحمول

كشفت دراسة حديثة أن الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، تسبب الكثير من المشاكل الصحية والنفسية والمادية، وأن الكتابة على الهاتف وحدها تسبب جملة من تلك الأضرار.

أكدت الدراسة التي قام بها المركز الطبي لجراحة العمود الفقري وإعادة التأهيل في نيويورك، أن كثرة الكتابة على الهاتف باستمرار قد تتسبب في الإصابة بمتلازمة “النص العنقي”، وهي حالة ناجمة على الوضعية السيئة التي يتم اتخاذها بطريقة غريزية خلال الكتابة على الهاتف.

وأوضحت الدراسة أن وضعية الكتابة على الهاتف تسبب مشاكل صحية عديدة، منها: الإصابة بالخلع الجزئي، وهشاشة العظام المبكرة، والتهاب المفاصل، وتوتر العضلات على مستوى الرقبة والظهر والكتف.

وأشارت الدراسة إلى أن رأس الإنسان يزن في المتوسط أكثر من 5.5 كيلوغرام أثناء الوضع القائم والعمودي للجسم، لكن عندما تنحني الرقبة إلى الأمام يتضاعف ثقل الرأس على العنق حوالي خمس مرات، ولذلك فإن عملية ثني الرقبة حوالي 60 درجة إلى الأمام، ستضاعف وزن الرأس إلى حوالي 27 كيلوغراماً، وهذا ما يسبب العديد من المشاكل الصحية.

وأكد الباحثون الذين أشرفوا على الدراسة، أنه يكمن تجنب تلك المشاكل برفع اليدين أثناء استخدام الهاتف، لأنه من الضروري أن نسعى دائماً لأن يكون الهاتف في نفس مستوى الرأس، كي لا نضطر لحني رقبتنا، بحسب موقع “elperiodico”.