تحديث جديد من “تويتر” يحميك من التحرش!

يعمل “تويتر” على تحديث جديد يحمي المستخدمين من التحرّش والإساءة إليهم على الموقع.

وفي أول خطوة جديّة بعد انتقادات طويلة طاولت الموقع، أطلق “تويتر” تحديثات تضمّ التأكيد على تلقّي تبليغات المستخدمين حول التحرش والردّ عليها بأسرع وقت، وذلك بعدما كان المستخدمون لا يلقون أي ردّ فعلٍ من قبل الموقع في حال تبليغهم عن إساءة يتعرضون لها.

وسيُرسل “تويتر” لمستخدميه إشعارين في حال تلقّي بلاغ إساءة: الأول يُفيد باستلام البلاغ، والثاني يُشير إلى ما فعله الموقع حيال ذلك. وفي حال، قرّر الموقع عدم اتّخاذ أي إجراء، لن يتلقّى المُبلغ الإشعار الثاني.

كما أضاف الموقع تحديثاً لحجب الكلمات، فسيستطيع المغرّدون بعد الآن حجب كلمات معيّنة وتعابير من الظهور في صفحتهم الرئيسيّة (تايملاين) على الموقع، كما يُمكنهم اختيار كم من الوقت يُريدون حجبها. وكانت الخاصيّة متاحة فقط للإشعارات (نوتيفيكيشنز).

وبالإضافة إلى ذلك، سيُتيح الموقع للمستخدمين حجب “بيض تويتر”، أي تغريدات تلك الحسابات التي لا تحتوي على صورة شخصيّة وليس لها رقم هاتف أو بريد إلكتروني موثوق.

وسيبدأ العمل بهذا التحديث خلال الأسابيع المقبلة.

(العربي الجديد)