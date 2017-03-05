تحذير…تلك الحسابات على “واتسآب” ستتوقف نهائيا

كشفت تقارير إخبارية عن نبأ غير سار لعدد من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتسآب”.

ونشرت شبكة “زي نيوز” الهندية تقريرا عن أن تطبيق “واتسآب” سيوقف بعض حسابات المستخدمين في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن واتسآب سيوقف دعمه ويغلق التطبيق نهائيا، على بعض النسخ القديمة من الهواتف الذكية، والتي لا يمكنه تأمينها بصورة كبيرة وطرح تحديثات جديدة لها.

وأوضحت الشبكة أن تطبيق الدردشة الشهير المملوك لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سيوقف دعم نسخ الويب الخاصة به على نظام تشغيل “ويندوز 7” التابع لشركة “مايكروسوفت” الأمريكية.

كما أنه سيوقف تطبيقه على كافة الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل “بلاكبيري أو إس” ومن بينها “بلاكبيري 10”.

علاوة على أنه سيوقف عمل تطبيقه على كافة هواتف “نوكيا إس 40″، و”نوكيا سيمبيان إس 60”.

ونقلت الشبكة الهندية عن واتسآب في بيان نشرته عبر مدونتها قولها: “كان هذا قرارا صعبا بالنسبة لنا، لكننا نرغب في منح مستخدمينا فرصة أفضل للبقاء على اتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم، ولكن يمكننا ذلك سوى بإيقاف خدمتنا على تلك الإصدارات التي لن نتمكن من دعمها”.

يذكر أن “واتسآب” أوقف دعمها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 لعدد كبير من المستخدمين، الذين لديهم التطبيق عبر نظامي تشغيل “أندرويد 2.1” و”أندرويد 2.2″، المملوك لشركة “غوغل” الأمريكية، وعلى هاتف “آيفون 3 جي إس” ونظام تشغيل “آي أو إس 6″، المملوكين لشركة “أبل” الأمريكية.