تحذير…132 تطبيقا على غوغل مصابا بفيروس خبيث!

كشف تقرير جديد عن وجود 132 تطبيقاً مصابة ببرمجية خبيثة مصممة لنظام ويندوز على متجر غوغل بلاي.

وأوضح التقرير، الذي نشرته نشرته شبكة “بالو ألتو”، أن التطبيقات المصابة تعتمد على سكريبت يقوم باستخدام حقن كود خبيثة داخل كود الـHTML الخاص بالتطبيقات، لكنه غير فعال لإنتاج البرمجية الخبيثة المصممة لإصابة أجهزة ويندوز، وذلك وفقاً لما جاء على موقع فاندرويد التقني.

ويأتي على قمة التطبيقات المصابة، تطبيق شهير يصل عدد تحميلاته إلى 100 ألف مرة، لكن التقرير لم يكشف عن اسمه، على حسب الموقع التقني.

يذكر أن هواتف أندرويد تعرضت بشكل مستمر خلال الفترة الماضية للعديد من الهجمات الفيروسية الشرسة.