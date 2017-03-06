من هي الراقصة التي احتفل “غوغل” بعيد ميلادها؟

احتفل محرك البحث “جوجل” بالذكرى الـ 93 لميلاد الفنانة الراحلة سامية جمال، مع زواره من مصر.

ووضع المحرك الشهير على واجهته أربعة صور مرسوم للراقصة سامية جمال، وبالضغط على أي منهم تنتقل مباشرة إلى كل النتائج المتعلقة بالفنانة التي ولدت في 5 آذار 1924.

ونالت سامية جمال شهرة واسعة في عالم الرقص والتمثيل في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، إذ بدأت حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصابني حيث كانت تشارك في الاستعراضات الراقصة الجماعية.

وانتقلت إلى السينما في بداية الأربعينيات وشاركت الفنان فريد الأطرش وأسمهان فيلم “انتصار الشباب” وكذلك فيلم “البؤساء” مع عباس فارس وأمينة رزق وزكي رستم.

وأيضا شاركت في أفلام نالت شهرة واسعة كـ”أمير الانتقام”، و”نشالة هانم”، و”الرجل الثاني”، و”سكر هانم”، وغيرها من الأفلام التي كانت تشارك إما بالتمثيل أو برقصات في الأفلام، كدورها في فيلم “Valley of the Kings”

اعتزلت سامية جمال الفن في أوائل السبعينيات وابتعدت عن الأضواء غير أنها عادت مرة أخرى للرقص فى منتصف الثمانينيات، ثم عاودت الاعتزال مرة أخرى، وبقيت على اعتزالها حتى وفاتها فى 1 كانون الأول عام 1994.

ويعتبر الكثير من النقاد الفنانين سامية جمال واحدة من أهم الراقصات الشرقيات، وأنها كانت مدرسة مختلفة في الفن والرقص تميزت عن أبناء جيلها، كما أنها كانت مثالا للحيوية إذ نشرت قناة ماسبيرو زمان التابعة للتلفزيون المصري، مقطع نادر لها وهي ترقص في إحدى البرامج التلفزيونية وعمرها كان قد تجاوز الخمسين وقتها، ورغم ذلك أدت سامية جمال رقصتها برشاقة.

ويحتفل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بكل مناسبة تتعلق بسامية جمال، وينشرون صورا لها، ويعتبرها كثير منهم معجزة في فن الرقص الشرقي، كما أنها مادة دائما للفنانين التشكيليين.