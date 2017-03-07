إل جي إلكترونيكس تكشف عن هاتفها الاستثنائي G6

كشفت شركة “إل جي إلكترونيكس” مؤخراً عن أحدث هواتفها الذكية، هاتف G6 الذكي الذي يحتوي على شاشة جديدة كلياً تقدم تجربة عرض سينمائية مميزة، تأتي بقياس استثنائي بالنسبة لحجم الهاتف وبكاميرا واسعة الزاوية وغيرها الكثير من المزايا الأخرى. وتطل “إل جي” على زبائنها بهاتفها الذكي G6 بتصميم جاء استجابةً لآراء ورغبات المستخدمين، وحمل نهجها الأساسي في تصميم الهواتف الذكية الفاخرة الذي تركز ضمنه على المزايا التي يحتاجها الزبائن في هواتفهم الذكية وأبرزها شاشة كبيرة تناسب قبضة اليد.

وتمتاز شاشة هاتف G6 من “إل جي” بقياسها البالغ 5.7 بوصة، وبدقتا QHD+ ودرجة وضوحها التي تساوي (2,880 x 1,440)، هذا إلى جانب نسبة التوافق بين الطول والعرض التي تبلغ 18:9، وهي النسبة التي تظهر لأول مرة في تاريخ الهواتف الذكية، والتي تقدم بدورها مساحة عرض إضافية وتجربة أكثر إبهاراً عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستمتاع بالألعاب. وتمنح “إل جي” زبائنها الراغبين باقتناء هاتفها G6 الفرصة للتمتع بممارسة 6 ألعاب تبلغ قيمتها السوقية 200 دولار بالمجان، ليتمكنوا من قضاء أوقات ترفيهية من خلال شاشة FullVision الجديدة كلياً مع إمكانية الإمساك بالهاتف بيدٍ واحدة.