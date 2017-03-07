تطبيق روسي جديد سيجعل “WhatsApp”…في خبر كان!

أطلقت شركة “فيمبلكوم” الروسية للاتصالات، خدمة جديدة في روسيا تسمى VEON “فيون”، وهو تطبيق تم تصميمه للسوق المستقبلية، من شأنه أن يحل محل تطبيقات التراسل الأكثر الشعبية على غرار تطبيق “واتساب” و”سكايب”.

وستسمح الخدمة الجديدة لمئات الملايين من العملاء مستقبلاً، إجراء مكالمات فيديو وإرسال واستقبال الرسائل، إلى جانب الوسائط المتعددة الأخرى؛ مثل: الصوت، والرسومات، والصور المتحركة، والفيديو، وذلك بغض النظر عما إذا كان هاتفك يحتوي على رصيد، بحسب موقع Telesur الإسباني.

علاوة على ذلك، صرحت الشركة، في بيان صحفي لها، بأنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة خلال الربع الثاني من سنة 2017.

وبالإضافة إلى الرسائل والمكالمات، ستتيح هذه الخدمة خيارات أخرى على غرار الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات مباشرة. وحالياً، ستقوم الشركة بتطوير شراكتها مع كبرى الشركات لتقديم خدماتها في أسواق مختلفة، سواء في مجال النقل، أو الموسيقى، أو المالية، أو البعث التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد شركاء هذه الخدمة سيكون الموقع الشعبي لأشرطة الفيديو “ميدياتيكا”، فضلاً عن تطبيق سلسلة “استوديو بلوس”، أو البرمجية الموسيقية “ديزاير”، وكذلك شركة بطاقات الائتمان “ماستر كارد”، التي أكدت بدورها تعاونها مع هذه الخدمة.

وفي الختام، فإن خدمة فيون، التي تمكنت من ضم ملايين المستخدمين بإيطاليا في ظرف بضعة أسابيع من تاريخ إطلاقها، ستقوم بإطلاق برنامجها خلال سنة 2017 في نحو 13 بلداً.

(huffpost)