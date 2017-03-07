تعرف على “أهم 5 تطبيقات” على غوغل بلاي

احتفالا بالذكرى الخامسة لمتجر “بلاي” لتطبيقات نظام تشغيل أندرويد، كشفت غوغل عن قائمة التطبيقات الأكثر شعبية، والتي ضمت مفاجأة واحدة “كبيرة”.

وسيطرت تطبيقات التواصل الاجتماعي على قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على المتجر المخصص للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد، وجاءت في الترتيب التالي:

1. فيسبوك

2. فيسبوك ماسنجر

3. باندورا راديو

4. إنستغرام

5. سناب شات

ومما يثير الدهشة أن تطبيق “واتساب” التابع لشركة فيسبوك لم يحتل أي من المراتب الخمس الأولى على الرغم من شهرته وانتشاره الواسع.

وجاءت لعبة كاندي كراش ساغا، Candy Crush Saga، على قمة قائمة الألعاب الأكثر تنزيلا على متجر بلاي، يليها تطبيق لعبة صب واي سيرفيرس، Subway Sufrers، ثم لعبة تمبل ران 2، Temple Run 2، يليهم لعبة ديسبيكابل مي، Despicable Me. وفي المرتبة الخامسة لعبة كلاش أوف كلانز، Clash of Clans.

ورصدت غوغل عند وضع هذه القوائم عدد مرات تنزيل التطبيقات والألعاب من متجر بلاي فقط، دون أن تحسب مرات التثبيت المسبق لهذه التطبيقات على الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد.

واحتل فيلم المقابلة، The interview، المرتبة الأولى في قائمة أكثر الأفلام مبيعا على المتجر الإلكتروني، وهو الفيلم الذي أثار حالة من الجدل في عام 2014 لاعتبار كوريا الشمالية أنه إهانة لزعيمها كيم جونغ أون.

أما على مستوى قائمة الألبومات الغنائية فجاء ألبوم 25 للمغنية أديل بالمرتبة الأولى، يليه ألبوم The Marshall Mathers LP 2، لمغني الراب الأميركي إمينيم، ثم ألبو 1989 لتايلر سويفت، ثم ألبوم If You’re Reading This It’s Too Late للمغني الكندي دريك، ثم ألبوم To Pimp A Butterfly لكندريك لامار.

يذكر أن غوغل كانت قد أطلقت متجرها الإلكتروني لنظام أندرويد أول مرة تحت إسم أندرويد ماركت، Android Market، في 22 أكتوبر 2008، وذلك قبل أن تحوله إلى متجر غوغل بلاي المتاح حاليا، في 6 مارس 212، وهو المتجر الذي يضم ما يزيد عن 2.6 مليون تطبيق، تم تحميلها أكثر من 50 مليار مرة حسب البيانات التي توفرها شركة Statista.

سكاي نيوز