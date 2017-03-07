“فيسبوك” ينفي إشاعة إضافة زر “DISLIKE”

تظهر كل عام العديد من الشائعات الخاصة بموقع “فيسبوك” ويتم تكذيبها، ولكن شائعة ضم زر “dislike” لا يمكن أن تموت، فكل عام تظهر أخبار بأن “فيسبوك” سيتيح للمستخدمين التعبير عن كرههم أو عدم إعجابهم بمنشور ما، ومنذ عدة أيام ظهرت تقارير خاصة باختبار مزايا جديدة لتطبيق “ماسنجر” ستتيح استخدام ردود الفعل داخل الرسائل الخاصة، وبين تلك الرموز سيكون هناك علامة “dislike”.

ولكن كالعادة خرج موقع “فيسبوك” ليرد على هذا الأمر، ووفقا لموقع “ماشابل” الأميركي، أكد أن الاختبار حقيقي، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم إضافة زر كراهية “dislike” في أي وقت قريب.

وأضاف أن الرموز التي ستكون متاحة داخل رسائل “ماسنجر” مختلفة تماما في الاستخدام عن ما يحدث على الـnewsfeed داخل “فيسبوك”.

والجدير بالذكر أن “مارك زوكربيرج” المدير التنفيذى لشركة “فيسبوك” سبق وقال خلال عام 2014 إن فكرة ضم زر “dislike” ليس ببعيدة، وهو ما جعل الجميع يعتقد أنهم سيرون الزر في وقت قريب، ولكن هذا لم يحدث، وقال بعد ذلك في تصريحات إنه “لا يمكن أن ينشر فيسبوك الكراهية بين المستخدمين”.

(وكالات)