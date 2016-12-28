شاهد جنون الطباعة ثلاثية الأبعاد

قد يكون السفر إلى الفضاء حلماً بعيد المنال لغالبية الناس في العالم. لكن، ومع حلول العام المقبل، قد يصل صوت وشكل ضحكة البشر إلى محطة الفضاء الدولية.

ويأتي هذا ضمن مشروع للفنان إيال جيفر، باسم “#Laugh” يدعو أشخاصاً من العامة إلى تحميل تطبيق يصنع مجسماً مميزاً مصنوعاً عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد استناداً على موجات الصوت الصادرة من كل ضحكة. وسيطبّق المشروع بالتعاون مع مطورَي التطبيقات البريطانيين “Platoon” و”Made in Space“.

واستناداً على تصويت سيتم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيُرسَل التصميم الفائز إلى محطة الفضاء الدولية، وسيطبع عن طريق طابعة ثلاثية الأبعاد.

ويقول مدير استراتيجية المنتجات في “Made in Space“: “أستطيع أن أقول بثقة أن هذا سيكون أول فن منحوت مصنوع في الفضاء.”

وهذا ليس أول مشروع من هذا نوعه يعمل عليه جيفر، فهو يستخدم عادة طاقة الأصوات والحركات لتكوين منحوتات. وما يميز الضحك هو أنه يولّد كمية كبيرة من الطاقة، التي تترجم كمجسمات ذات أشكال مختلفة.