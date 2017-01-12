“إتش تي سي” يحاكي “آيفون”

وحسب بعض الصور المسربة للهاتف، فإن الشركة التايوانية سارت على نفس منوال شركة أبل، حيث ألغت منفذ الصوت في هاتفها الجديد “HTC Ocean Note”.

وكان إزالة شركة أبل لمنفذ الصوت من هاتفيها الحديثين آيفون 7 وآيفون 7 بلس، أثار في البداية، موجة استياء واسعة بين المستخدمين الذين باتوا مضطرين إلى شراء سماعات غير سلكية، باهظة الثمن، أو الاستعانة بمحوّل، ما اعتبره كثير من المراقبين أكبر مشكلة في الطراز الجديد.

من جهة أخرى، تشير توقعات إلى أن الشركة اعتمدت على هيكل مغطى بالزجاج من الأمام والخلف، وإضافة شاشة ثانية تشبه هواتف LG V20.