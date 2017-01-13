“قصص إنستغرام”.. وزيادة الإعلانات

قالت شركة فيسبوك المالكة لموقع إنستغرام الأربعاء إن الموقع يقوم بضم أكثر من 30مُعلنا لواحدة من أسرع خصائصه نموا وهي (قصص إنستغرام) في محاولة لتعزيز الإيرادات من الإعلانات.

وسيصبح موقع التواصل الاجتماعي لاعبا أكثر أهمية في الحفاظ على نمو إيرادات الإعلانات لفيسبوك في 2017. وخلال آخر مؤتمرين عبر الهاتف لإعلان النتائج المالية قال رؤساء تنفيذيون لفيسبوك إنهم قد يصلون قريبا إلى حد بشأن كم الإعلانات التي يمكن أن يضعوها أمام المستخدمين وهو من العوامل المهمة في نمو إيرادات الإعلانات.

ويشعر المشترون الإعلاميون بالتفاؤل إزاء قدرة إنستغرام على الحفاظ على مكانة فيسبوك- الذي يحتل المركز الثاني بعد شركة غوغل المملوكة لألفابت- في سوق الإعلانات الرقمية. وقال نواه مالين رئيس قسم التواصل الاجتماعي في وكالة (إم.إي.سي) الإعلانية “قد يصبح إنستغرام مصدرا قويا للإيرادات لفيسبوك مثلما كان يوتيوب لغوغل.”

وفي قصص إنستغرام يمكن أن ينشر المستخدمون والشركات سلسلة منالصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة.

ودشنت إنستغرام الخدمة في أغسطس وأصبح لها الآن نحو 150 مليون مستخدم نشط يوميا حسبما يقول جيم سكاويرز مدير عمليات الأسواق في إنستغرام.

وسيظهر المنتج الجديد الإعلانات على فترات متقطعة مع تنقل المستخدمين بين الصور ومقاطع الفيديو على (قصص إنستغرام).

وتختبرالشركة الخاصية الجديدة مع معلنين كبار مثل جنرال موتورز ونايكيوإير بي إن بي.