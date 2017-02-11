اليكم الميزة الأهم في آيفون الجديد!!

تتجه شركة “أبل”، إلى طرح ثلاث نسخ من هاتف “آيفون”، خلال العام الجاري، وسط ترقب من زبائنها لما ستجلبه المنتجات الجديدة من ميزات تقنية.

وبحسب ما نقل موقع “ماك رومارز” عن “مصادر موثوقة” فإن من المنتظر أن تشمل الميزات الجديدة لآيفون، الخاصية الأهم وهي إمكانية الشحن اللاسلكي، فضلا عن شاشة “OLED” لتجنب ارتفاع درجة الحرارة جراء الشحن عن بعد.

ويتوقع أن تتوفر مزايا الشحن اللاسلكي في هاتفي “آيفون 7 إس” و”آيفون 7 بلس” الذين سيتوفران بسعة في الشاشة تصل إلى 10.16 سنتمرات و12.7 سنتمرات، على التوالي.

أما هاتف “آيفون 8″، فسيخرج في تصميم جديد حسب التسريبات، إذ تنوي “آبل” العودة إلى الزجاج على غرار “آيفون 4” و”آيفون 4 إس”، عوضا عن المعدن المستخدم في تصميم “آيفون 7”.

وفيما يتعلق بالزر الرئيسي فسيختفي على الأرجح،