صاحب موقع “صراحة”:هذه هي حقيقة الكشف عن هوية أصحاب الرسائل

زين العابدين توفيق ، شاب سعودي مبدع تمكن من اجتياح مواقع التواصل الإجتماعي و ساهم في تفشي ظاهرة “الصراحة” في العالم العربي في الأيام الأخيرة

أسس أصيل مدينة الظهران السعودية موقع صراحةالذي لقي استحسان عديد مستعملي الإنترنيت و أثار حفيظة البعض الآخر . و هو ما أكدته الأرقام التي مدنا بها مؤسس الموقع و التي تضع تونس في المرتبة الأولى في قائمة مستعملي الموقع تليها المملكة العربية السعودية و الكويت . أما عن الشريحة العمرية الطاغية بين المستعملين فيتصدر الشباب القامة و تليهم فئة الكهول

و في حوار شيق مع زين العابدين توفيق مؤسس موقع صراحة كانت الإجابات كالتالي

س: كيف خطرت ببالك فكرة “صراحة” بعبارة أخرى ماالذي دفعك إلى إنشاء هذا الموقع ؟

ج: في الحقيقة لاحظت أن هناك حواجز بين الموظف و الرئيس بصفة عامة في الشركات. فرغم أن الرؤساء في العمل قد يكونون لطفاء و متفهمين إلا أن حاجز العمر و الإحتراو و عدم الرغبة في الإزعاج تبقى موجودة . ففكرت و قلت أنني لو أصبحت يوما رئيس إدارة أو مجموعة ما سأضع لهم صندوق رسائل ليتمكنوا من توجيه مقترحاتهم و نقدهم دون التصريح بهوياتهم . و فكرت حينها في أن إتمام المسألة بالحاسب الآلي سيكون أفضل لكي لا يخشى الموظف من التعرف على خط يده . ثم تطورت الفكرة و قررت أن أتقاسمها مع العالم بأكمله بدل الإستفادة منها بصفة فردية في تلمستقبل . و الحمد لله نجحت الفكرة

س: جيد جدا ! ما فهمته إذن أن الهدف الأساسي كسر الحاجز أو العوائق التي تمنع الموظف من التعبير عن رأيه بحرية . لكن الواقع اليوم في تونس على الأقل مغاير لما ذكرت. فقد أصبح موقع صراحة وسيلة للتخفي إن صح التعبير و الشتم و السب .. و غيرها من الممارسات حتى أن بعض الآراء صنفت مستعملي الموقع بال”منافقين” ما رأيك في هذا الكلام

ج: موقع صراحة ككثير من الأشياء في هذا العالم سلاح ذو حدين . فالسيارة مثلا تقدم خدمة كبيرة للبشرية لكنها في نفس الوقت يمكن أن تسبب أضرارا بشرية كبيرة . و لا أرى وصف المنافقين مناسبا بل هي طريقة جميلة تخفف من النفاق .

كذلك لو لاحظت تغريداتي فموقع صراحة يحاول إرسال رسالة إيجابية فهو يضع رسالة” اجعل نقدك بناء” أما رسائل السب و الشتم فهي ليست بناءة بالتأكيد. كذلك نجد ابتسامة مرسومة في الموقع حتى تعطي روحا إيجابية للزوار. صحيح أن هناك إستخدام خاطئ للموقع لكن نفعه أكثر من ضرره بكثير . و الدليل على ذلك أن عددا كبيرا من المستخدمين وصلتهم رسائل بناءة و أسعدتهم كثيرا.

س: هو في الحقيقة أثار هذا الموقع جدلا كبيرا في تونس حتى أن بعض المحللين تحدثوا عن أزمة في الصراحة في تونس . و لكن حسب رأيك ما هو سر هذا النجاح في العالم العربي و في تونس بالتحديد؟

ج: لعلها ثقافة المجتمعات. ممكن في تونس الناس تحب تعبر أكثر

س: طيب هل سيتطور الموقع؟ و ما هي الخيارات أو التحسينات التي يمكن أن تضاف؟

ج: إن شاء الله في جعبتي الكثير😊 . لندعها مفاجأة😊. قد تكون تغييرات كبيرة

س: كيف تتعامل مع هذا النجاح. هل توقعته أولا و ماذا تغير في حياتك منذ إطلاق الموقع؟

ج: أبداً لم أتوقع. الحمد لله. حياتي أصبحت مشغولة نومي أصبح ٤ ساعات. جوالي جداً نشط .بالي مشغول😂لدي وظيفة ٨ ساعات في اليوم غير الموقع

س: هل تفكر في توظيف فريق معك؟ ج: قد يكون ذلك أو أقوم بالتعاون مع شركة

س: جيد جدا ! و لكي أتأكد أنت تنفي كل الأخبار التي تتحدث عن إمكانيةكشف هوية مرسل الرسائل المجهولة؟

ج:كل ما ينشر عن نشر هوية المرسل في #صراحة عار عن الصحة، فالهوية لا تسجل من الأساس

س: ماذا يقول زين العابدين لمستعملي الموقع من التونسيين خصوصا ؟

! ج: شكراً لكم يا أهلي

قلتها مراراً للتوانسة، جدتي رحمها الله التونسية السوسية “حبيبة” كانت فعلاً حبيبة

لا أعرف كيف أرد جميلها إلى أهل تونس، لعلي قمت بالقليل

س: أنت إذن لك أصول تونسية ؟

ج: جدتي رحمها الله أم الوالد “حبيبة السوسي” تونسية ولدي أقارب من أكثر من عائلة تونسية… والتوانسة درسوني في جميع مراحل حياتي من الإبتدائي إلى الجامعة، حبي لهم لا يوصف

س: تعرف إذن أهل تونس و طبائع أهلها جيدا ! حتى لا أطيل أود أن أسألك ختاما عن مشاريعك المستقبلية و هل من مشاريع تعنى باللغة العربية التي تندثر في صفوف الشباب . و أغتنم الفرصة لأسألك أن زرت تونس من قبل أو هل تفكر في زيارتها

ج: مشروعي الموجود في بالي ليس للغة ولكن الاهتمام بهويته العربي أساس إن شاء الله

للأسف لم أزرها ولكن لدي رغبة كبيرة في ذلك😊

أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الشيق و أتمنى لك النجاح و التوفيق في تطوير موقع صراحة و في مشاريعك القادمة . نفتخر كثيرا بنجاح الشباب العربي في مجالات ظلت زمنا حكرا على الغرب

المصدر : Juridic Times