هكذا يتتبع “فيسبوك” نشاطك على صفحتك!

هل تساءلت من قبل كيف يتتبع “فيسبوك” ما تقوم به من أنشطة على حسابك الخاص، وكيف يعد لك سجلاً كاملاً بما تقوم به من تعليقات وإعجابات ومشاركات وغير ذلك؟ الإجابة تتلخص في كلمة واحدة، هي تطبيق “Data Selfie”.

فقد أورد موقع TheNextWeb المعني بأخبار التكنولوجيا، إن Data Selfie هو امتداد يمكن تزويد المتصفح به، ليساعد المستخدم على استكشاف كيف يمكن لـ”فيسبوك” من خلال خوارزميات معينة تتبع نشاطه، كما يعطيه فكرة عن ميوله وعاداته خلال تجربة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجمع التطبيق بيانات نشاط المستخدم ويقدمها له في هيئة تقرير يخبر المستخدم عما قام بتصفحه ومدة بقائه على صفحات بعينها، وما أبدى إعجابه به وبماذا علق، ويتضمن التطبيق لوحة تحكم متكاملة تعرض نشاط المستخدم على فيسبوك لحظة بلحظة.

وتمتاز لوحة تحكم Data Selfie بتعريف المستخدم ما هي المنشورات التي قضى أمامها أكبر وقت سواء لدى الأصدقاء أو الصفحات التي يتابعها، وبطريقة مذهلة يمكنه التنبؤ بمعلومات عن المستخدم من خلال نشاطه كإنتمائه السياسي وميوله الشرائية وتوجهاته الغذائية.

يذكر أن التطبيق يحرص على سرية معلومات مستخدميه حيث لا يتيح البيانات التي تم تجميعها عن المستخدم على أي مقدم خدمة Server خارجي، ويتيحها فقط للمستخدم على جهازه الشخصي.

(سبوتنيك)