أبرَح زوجته ضرباً وكسَر يدها.. والسبب “فيسبوك”!

لم يتحمَّل زوج هوس زوجته وإدمانها على متابعة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قام بالاعتداء عليها ضرباً ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، قام مقاول وصاحب شركة بناء في العاصمة الجزائرية بضرب زوجته ضرباً مبرحاً في أماكن متفرقة من جسدها باستخدام عصا وسلك كهربائي بسبب “إدمانها” على موقع “فيسبوك”.

وكشفت المصادر الإخبارية، أن الزوج ميسور الحال، ويوفر لزوجته الغالي والنفيس، لكنها “لم تقدِّر علاقتهما الزوجية وأصبح الهاتف والفيسبوك أهم منه”، كما ذكر الزوج في التحقيق.

من جانبها، قالت الضحية إنه “كان في إمكان زوجها اللجوء إلى عدة طرق ووسائل قانونية غير الضرب”، ملتمسة من المحكمة “تعيين خبير طبي من أجل فحصها لتحديد الأضرار التي لحقت بها”.

وقد تم إلقاء القبض على الزوج، وإيداعه الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بحي الحراش بتهمة الضرب والجرح العمد، ومن المنتظر أن يُحكم عليه بالسجن لمدة عامين وتغريمه 100 ألف دينار جزائري.

وتسبب الاعتداء الوحشي للزوج الغاضب في كسر يد زوجته، وبالتالي عجزها عن العمل لأكثر من 40 يوماً، وفقاً للشهادة الطبية.

(سيدتي)