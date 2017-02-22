جديد فيسبوك.. “ماسنجر” يحول أموالك بين الدول

في خطوة مثيرة، وجديرة بالاهتمام، بات بإمكانك الآن تحويل الأموال عبر خدمة جديدة تسمح لمستخدمي فيسبوك تحويل الأموال عالميا عبر تطبيق التراسل الفوري لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر.

فمع احتدام المنافسة في مجال المدفوعات الرقمية أعلنت شركة “ترانسفير وايز”، التي تتخذ من لندن مقرا لها، الثلاثاء، تطوير خاصية “تاتش بوت” عبر تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك (ماسنجر)، ما يمكن أن يساعد المستخدمين على التواصل مع الشركات وتنفيذ معاملات مثل الشراء عبر الإنترنت.

وتتيح الخاصية، التي طورتها الشركة الناشئة، للعملاء إرسال أموال إلى أصدقائهم وأقاربهم من وإلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وأوروبا عبر تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك، كما يمكن استخدام هذه الخاصية في تلقي إشعارات بأسعار الصرف.

ويسمح فيسبوك بالفعل لمستخدميه بإرسال الأموال محليا في الولايات المتحدة عبر تطبيق التراسل الفوري، لكنه لم يدشن خدمات مماثلة على المستوى الدولي.

وقالت “ترانسفير وايز” إن خدمتها ستكون الأولى، التي تفسح المجال أمام إجراء التحويلات الدولية للأموال بالكامل عبر تطبيق التراسل الفوري.

وفتح فيسبوك برنامج التراسل الفوري أمام الشركات المطورة لإنشاء تطبيقات الرد الآلي في أبريل في مسعى للتوسع في مجال خدمة العملاء ومعاملات الشركات.

يذكر أن “ترانسفير وايز” تأسست عام 2011 وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

ويأتي تدشين خاصية الرد الآلي عبر فيسبوك في وقت تحتدم فيه المنافسة في قطاعات التحويلات المالية العالمية وتسوية المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

وفي وقت سابق هذا الشهر كشفت باي بال هولدنغز النقاب عن إتاحة تطبيقها “فينمو” للمدفوعات في الولايات المتحدة لمستخدمي خدمتها الشهيرة للتراسل الفوري “سلاك”.

(سكاي نيوز)