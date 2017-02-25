صورة سيلفي.. فضحت السارق

لم تكن تتوقّع التركيّة إلتشن جوروت، التي كانت تصطحب ضيوفها الوافدين من ألمانيا، في جولة عبر العبّارة بأشهر الأماكن في مدينة إسطنبول، أنّ صورة سيلفي عاديّة ستُنقذها من السرقة.

وفي التفاصيل، عندما أرادت إلتشن أن توثّق لحظاتها السعيدة مع ضيوفها، بعد أن التقطت صورة سيلفي مع أحدهم، لاحظت أنّ أحداً ما قام بفتح حقيبتها الشخصية.

وعندما تفقّدت الحقيبة ولم تجد محفظتَها، عادت إلى صورة السيلفي التي التقطتها مع صديقها، والتي تبيّن أنها وثّقت جزءاً من جسد السارق ويدِهِ أثناء فتحِه الحقيبة.

وعلى ذلك، قامت الشابة بتفقّد ركاب العَبّارة، مستعينةَ بالملابس التي أظهرتها الصورة، فتمكنت من التعرّف على السارق، الذي أنكر التهمة وحاول تضليلَ الفتاة، إلا أنّه اعترف لاحقاً، بعدما قام طاقم أمن العبّارة بتفتيشه والعثور على المحفظة المسروقة مخبّأة في ملابسه الداخلية.

يُذكر أنّه وفور وصول العَبّارة لسواحل منطقة إسكودار في إسطنبول سلّم طاقمها، السارق لمركز الشرطة ، وتمّ التحفّظ عليه واعتقالُه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.