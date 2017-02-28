شاهد الـ “يوتيوب” بدون إعلانات طويلة

قرر موقع “يوتيوب” إلغاء الإعلانات التي يزيد طولها عن 30 ثانية ولا يمكن إلغاؤها، مقابل ذلك سمح باستمرار ظهور الإعلانات التي تصل مدتها إلى 20 ثانية دون خاصية الإلغاء فيها.

يعاني مستخدمو موقع عرض ملفات الفيديو “يوتيوب” ممن لا يمتلكون حساباً مسجلاً عليه من ظهور الإعلانات الطويلة التي لا يمكن إلغاؤها قبل أن ينتهي عرضها بسبب عدم وجود خاصية “إلغاء” فيها.

لذلك قرر الموقع المملوك لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة “غوغل” إلغاء هذه الإعلانات اعتباراً من 2018، مع السماح باستمرار ظهور الإعلانات التي تصل مدتها إلى 20 ثانية دون وجود خاصية الإلغاء فيها.

ونقل موقع “بي.سي ماغازين” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم “غوغل” القول: “إننا ملتزمون بضمان تجربة أفضل لمستخدمي الإنترنت.. وكجزء من هذا الالتزام، قررنا وقف دعم الإعلانات التي تصل مدتها إلى 30 ثانية ولا يوجد فيها خاصية إلغاء عام 2018 والتركيز بدلاً من ذلك على صيغ إعلانية أكثر ملائمة لكل من المستخدمين والمعلنين”.

ولم يكشف موقع “يوتيوب” مزيداً من التفاصيل بشأن هذه الخطوة، ولكنها تستهدف التعامل مع قلة اهتمام المستخدمين بتسجيلات الفيديو التي تحتوي على إعلانات طويلة لا يمكن إلغاؤها، بحسب موقع “ذا درام”.

وبحسب التقارير فإن الكثير من المستخدمين يفضلون التخلي عن مشاهدة ملف الفيديو بالكامل إذا احتوى على إعلان طويل لا يمكن إلغاؤه، وهو ما لا يريده مطورو موقع “يوتيوب”. ويسعى الموقع إلى الاحتفاظ بوجود المستخدم أطول فترة ممكنة خاصة مع ظهور منافسين جدد مثل موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي يتيح حالياً تبادل وتشغيل ملفات الفيديو.

يُذكر أن موقع “يوتيوب” يتيح لمستخدمي الإنترنت إمكانية مشاهدة ملفات الفيديو بدون أي إعلانات على الإطلاق وذلك مقابل دفع اشتراك شهري قدره 10 دولارات للاستفادة من خدمة “يوتيوب ريد”، التي تتيح مشاهدة الفيديو بدون فواصل إعلانية. كما تتيح هذه الخدمة للمستخدمين حفظ الأفلام والتسجيلات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي لمشاهدتها فيما بعد دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.