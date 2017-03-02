رمز سري في هواتف “سامسونغ” لفحص ميزاتها

قد يرغب أحد المستخدمين بفحص الوظائف الأساسية في هاتف ما، لأسباب متعددة قد تكون رغبته في شراء هاتف مستعمل، أو حتى لمجرد التأكد من سلامته.

وهناك رمز سري خاص بهواتف “سامسونغ” يتيح فحص الوظائف الرئيسية في تلك الأجهزة.

ولإجراء عملية الفحص قم بالاتصال بالرقم #*0#* عبر هاتف “سامسونغ”، وسيقوم الجهاز تلقائيا بالانتقال إلى لوحة تحكم خاصة تتيح اختبار الوظائف الأساسية في الجهاز.

فمثلا تتيح تلك الشاشة اختبار “بيكسلات الشاشة” من خلال الضغط على الألوان الأزرق والأحمر والأخضر، وفحص مكبرات الصوت أو ميزة الاهتزاز، كما تتيح اختبار دقة ميزة اللمس في شاشة الهاتف.

ويمكن أيضا من خلال الأزرار المتوفرة في اللوحة اختبار مزايا الاستقبال، وكذلك الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية وكثير من الأمور الأخرى التي نترك لكم تجربتها.

(سكاي نيوز)