بالصور.. قرصنة موقع إذاعة “صوت لبنان 93.3”

تعرّض موقع إذاعة “صوت لبنان – 93.3” الإلكتروني للإختراق من قبل مجموعة قراصنة ينطلقون من قطاع غزة في فلسطين بهدف توجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية بإسم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وجاء في الرسالة سؤال مباشر وُجّه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللحكومة عن الأموال والمساعدات التي تأتي بإسم اللاجئين الفلسطينيين.

وفي ردّ على ما حدث قالت إذاعة “صوت لبنان 93.3”: “إنّ “صوت لبنان” إذ تستغرب هذا التصرّف من الإخوة الفلسطينيين أو من تصرّف بإسمهم وهي الرافعة لقضيتهم في كلّ المناسبات، تضع ما حصل برسم وزارة الإعلام اللبنانية والأجهزة الأمنية”.