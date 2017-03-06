جو رعد عبر تويتر : صار لازم الدولة اللبنانية تتحرك لضبط الدعارة المقنّعة تحت ستار الفن

علَّق جو رعد على فيديو كليب ميريام كلينك وجاد خليفة، واصفاً الأغنية بـ”العمل الساقط العاهر”. واعتبر رعد في سلسلة تغريداتٍ عبر صفحته الخاصة على “تويتر” أنَّ “هذا الفن دعارة وليس ما ضحى من أجله”، واصفاً نفسه بأنه مظلوم. وقال رعد: “لما بلشت الفنّ كتار لاموني واعتمدوا على أحكام سابقة، بطلب اليوم يراجعوا أغانيي وكليباتي ليعرفوا آديه ظلموني لأني بعمري ما قدمت شي بيخدش الحيا”.

وتابع: “يمكن أثرت الانتقادات بأسلوبي الغريب بتيابي بس ولا بعمري أطلقت تصريح مخل بالآداب، أنا ابن عيلة محافظة، أمي حجة وأختي محجبة، وتربينا عالأخلاق”.

وبرر تغريداته السابقة بالقول: “عم بحكي هيك اليوم بعد ما شفت عمل ساقط عاهر خلاني اسأل حالي هيدا هو الفن اللي ضحيت كتير حتى يكون اِلي بصمة فيه؟ هيدا مش فن هيدي دعارة وعهر”. وتابع: “صار لازم الدولة اللبنانية تتحرك لضبط الدعارة المقنّعة تحت ستار الفن، ولأي حدا بيقول جو رعد عم يحكي هيك بقلو طلعلي شي عملتو بفني أساء للأخلاق”.