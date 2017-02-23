فيسبوك يوقف صفحة مستشار بوتين

أوقف موقع ” فيسبوك” لمدة 3 أيام صفحة مستشار الرئيس الروسي لشؤون الإنترنت غيرمان كليمينكو الذي أعلن ذلك عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الروسية.

وأرفق مستشار الرئيس الروسي ذلك بالإخطار الذي تلقاه من “فيسبوك”.

وقال إشعار من فيسبوك إن “المواد التي نشرها كلمينكو على صفحته في فيسبوك حظرت لأنه انتهك حقوق الملكية الفكرية”، وهذا يعني أن الأمر يتعلق بمسألة شخصية ولا علاقة له بالنشاط المهني لممثل الكرملين.

وقال كلمينكو: “الحديث يدور عن إعادة نشر مواد للمستخدم ستاليك خانكشييف الذي حصل بيني وبينه جدال مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا يعني أن ستاليك حقق مآربه وقام فيسبوك بحجب صفحتي”.

(روسيا اليوم)