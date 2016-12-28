على ذمة المواقع

النشرة

في نهاية الطريق

أكّدت مصادر «التيار الوطني الحر» أنّهم لن يتوانوا عن رفع السقف قدر المستطاع بملف الانتخابات لتأمين حد أدنى من طموحات المواطنين بالنسبية، لافتة الى ان السير بالمختلط قد يتم في نهاية الطريق وليس بأولها.

حزب الله يتنازل؟

اعتبرت مصادر في قوى 8 آذار ان سير حزب الله بمخرج «حق اللبنانيين بالمقاومة» بدلاً عن ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة بالتزامن مع تحرير حلب «بمثابة تنازل كبير من قبله يؤكد رغبته الحقيقة بتسهيل عملية اعادة تشغيل عجلة المؤسسات»، لافتة الى جهود كبيرة يبذلها الحزب كي لا يكون لمهمته في سوريا اي تداعيات في الداخل اللبناني.

اقرار بالتمديد؟

اعتبرت مصادر في «التيار الوطني الحر» انّهم قد يفضلون التأجيل التقني للانتخابات، حتى ولو استلزم عاما كاملا على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الستين، لافتة الى ان «نقاشا مستفيضا في هذا الخصوص يحصل حاليا في التيار، علما ان ما يتم التمسك به هو القانون الجديد والانتخابات في موعدها، باعتبار اننا على يقين انّه متى توفرت النية لا شيء مستحيل».

Lebanon Files

اهتمامات عون؟

يهتمّ الرئيس ميشال عون بشكل خاص من خلال فريقه المساعد بالحصول على كافة المعلومات والمعطيات والارقام المتعلقة بملفيّ الفساد (خصوصا في الوزارات والادارات والمرافق العامة) والنازحين حيث يكرر أمام فريقه المساعد بأنه لن يقبل إلا بتسجيل تقدّم وتغيير على مستوى هذين الملفين «الوجوديين».

في حضنه

في جلسة خاصة جدا شملت عددا محدودا من السياسيين وشخصيات هامة جلست زوجة احد الوزراء في حضنه طوال الوقت ودخّنت السيغار أمام جميع الحاضرين!

عشرات القرارات السريعة

عمد أحد الوزراء في وزارة خدماتية حيوية جدا الى ارسال عشرات القرارات بعد توقيعه عليها الى دوائر خاصة ضمن الوزارة لوضع ختمها عليها قبل ايام من مغادرته وزارته، لكن هذه القرارات لم تختم لأنها حرّرت في تواريخ سابقة مزوّرة ما دفع الوزير الى الاحتفاظ بها وأخذها معه.

الفصل سينتهي

يؤكّد مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر» بأن العونيين لن يلتزموا بالفصل بين النيابة والوزارة ما لم يتمّ إقرار قانون الفصل في مجلس النواب ويلتزم به الجميع.

رفع السقف!

تعرّض احد الوزراء السابقين الى ضغوط كثيفة أدّت الى تراجعه عن قرار بفتح ملف ردّد مؤخرا أنه «سيفتحه على مصراعيه» في وقت بدا فيها منشغلا على خط ملف آخر يجزم بأنه «سيرفع السقف بشأنه بشكل غير مسبوق وغير متوقع»!

وصهر زغرتا

لوحظ ان حصة منطقة زغرتا – الزاوية في الحكومة الجديدة كانت بوزارتين والصهر. فاضافة الی وزير الاشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس (المردة) هناك وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ابن بلدة مزيارة ( التيار الوطني الحر ) وكذلك فان وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان (تيار المستقبل ) هو صهر القضاء اذ ان زوجته ناديا هي من بلدة البحيري الزغرتاوية.

Lebanon Debate

إيحاء جنبلاطي

علم أن موقف مؤسّسة العرفان التوحيدية تجاه «حزب الله» والإشادة بالسيد حسن نصرالله، إنما جاء بإيحاء من النائب وليد جنبلاط، على خلفية موقف نصرالله من قانون الإنتخاب، وزيارة وفد الحزب إلى كليمنصو وعلى مستوى عالٍ إنما تصب في هذا الإطار. وهناك معلومات عن رفع مستوى التنسيق والتواصل بين الحزبين، ولا تستبعد مصادر مواكبة قيام جنبلاط بزيارة إلى حارة حريك ولقاء السيد نصرالله.