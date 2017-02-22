على ذمة المواقع

Alkalima Online

عبود إلى جانب نقولا والملاح

رغم وجود نائب من منطقة جل الديب هو نبيل نقولا ومرشّح عن التيار الوطني الحر ابراهيم الملاح، دخل الوزير السابق فادي عبود على خط ملف جسر جل الديب من موقعه كمرشح نيابي بحيث أجرى اتصالات برئيس البلدية وعدد من فاعليات المنطقة لاقناعهم باعتماد صيغة الـ «L» بحيث أتت متابعته الى جانب متابعة نقولا والملاح.

ElNashra

الخلاف إلى انفجار؟

نبّهت مصادر سياسية من أن الخلاف الذي لا يزال محبوسا ضمن الحكومة حول موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب مرشّح لينفجر قريبا الى خارجها في حال ظل الفرقاء متمسّكون بمواقفهم الحالية، لافتة الى ان هذا الخلاف بات يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على النقاشات الحاصلة بشأن قانون الانتخاب باعتبار ان البعض بات يسعى لربط الملفين بعضهما ببعض.

Lebanon Files

الرياشي مستاء من تلفزيون لبنان

عُلِمَ بأنّ وزير الاعلام ملحم الرياشي مستاء جدا من السجال الاعلامي الدائر بين رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال مقدسي ومدير الاخبار والبرامج السياسية في التلفزيون صائب دياب.

بيد الحكومة

لوحظ ان البعض يروّج مقولة انه لدى اعتبار مجلس النواب منتهي الولاية ومستقيلا، تنتقل الصلاحيات استثنائيا الى يد مجلس الوزراء، وهذا الامر يسعد البعض ويغضب البعض الآخر.

العين على المدير العام

لوحظ ان أحد الوزراء يقوم بالتفتيش عن مدير عام لوزارته مع قرب تاريخ تقاعد المدير الموجود منذ سنوات، وهو يبحث في داخل وزارته عن مدير عام جديد قبل البحث في الخارج.

Lebanon Debate

المر وروكز عند سركيس

جمع عشاء منذ عدة ايام، رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر والعميد المتقاعد شامل روكز والمرشح سركيس سركيس في منزل الاخير.

كما شارك في العشاء عدد من الاصدقاء. وكانت الانتخابات وقانون الانتخاب محور الحديث.

أزمة متفاقمة تعصف بمصرف لبناني

يشهد أحد المصارف الشهيرة في بيروت فصول أزمة متفاقمة بين وزيرين سابقين هما شريكان، أما الخلاف فتعود أسبابه إلى الميراث. تفاقم الأمور بين الوزيرين بدأ يطفو على السطح وتتردّد تفاصيله إلى مسامع المودعين الذين بدأوا يتخوفون على مصير أموالهم.

Lebanon 24

«حزب الله» يدعو عناصره للاستعداد… هذه توصياته

يعكس «حزب الله» خلال الاجتماعات التنظيمية لعناصره الكثير من التفاؤل في الموضوع السوري، لكنه يحذرهم من أن الحرب الإسرائيلية ممكنة في أي وقت.

وعُلِمَ بأنّ قياديين في الحزب يطلبون من العناصر الإستعداد، والخضوع لدورات تأهيلية وتخصصية عسكرية، تحضيراً لأي طارئ على الجبهة الجنوبية.

عبوة مزارع شبعا.. قديمة حقاً؟

سأل مصدر سياسي لبناني عن حقيقة إنفجار العبوة الناسفة أمس الأول في مزارع شبعا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن الإنفجار ناجم عن لغم قديم؟ وقال المصدر: «من يعرف موقع إنفجار اللغم يعرف جيداً أنه وقع بين موقعين إسرائيليين، فهل ترك الجيش الإسرائيلي لغماً قديماً في تلك المنطقة الحساسة لسنوات خلت؟»

ورأى المصدر أنّ «اللغم قد يكون رسالة من «حزب الله» إلى الجانب الإسرائيلي بأنه يستطيع الوصول إلى نقاط متقدمة داخل الحدود، أو رسالة إسرائيلية إلى الحزب بأنه يمكن بأي لحظة إيجاد ذريعة للحرب».

Lebtime

ناتو يواجه وارسو

قال خبير عسكري إن الحلف العربي الجديد بين المملكة ومصر والاردن والامارات، والمسمّى حديثاً بـ«الناتو العربي»، هو حلف قديم، وهو بالتالي سيكون رأس حربة ضرورية لمواجهة حلف «وارسو» الايراني السوري العراقي وملحقاته.