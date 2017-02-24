على ذمة المواقع

Alkalima Online

باسيل يكشف مصير قانون الانتخابات

إبّان عشاء عائلي ضيّق سُئِل الوزير جبران باسيل عن مصير قانون الانتخابات فردّ: «ما في شي بعد».

ElNashra

النظام الضريبي خوّة؟!

أكّدت مصادر اقتصاديّة أنّ مناقشات الوزراء للموازنة العامة، ولا سيّما النظام الضريبي المواكب لها هي أقرب ما تكون باستغلال الدولة للبنانيين متوسّطي الدخل والفقراء عبر فرض الضرائب، الّتي هي أشبه بالخوّات أيّام زمن الميليشيات خلال فترة الحرب اللبنانيّة.

زواريب فلسطينيّة؟

أكّدت مصادر قيادية فلسطينية أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس بصدد بحث ملف اللجنة الأمنية التي تم تعليق عملها أخيرا، معتبرة أنّه لا يدخل في «زواريب» مماثلة والأمر متروك للقيادات الفلسطينية في الداخل اللبناني.

Lebanon Files

تخوّف من مفاجأة

تتخوّف معظم الاحزاب من أن تتبلور الأمور سريعاً بإتجاه تطبيق سريع لاصلاحات محدودة لقانون الستين تتيح إجراء الانتخابات بشكل سريع وفوري… لذلك يبقي الجميع الماكينات الانتخابية جاهزة وبحركة متواصلة.

حاجات الحدود

تقوم لجنة بدراسة حاجات الحدود اللبنانية – السورية في كل المناطق لمعرفة الحاجات العسكرية من أبراج مراقبة وآلات لمراقبة الحدود، لتقديم تقرير للمعنيين في الخارج استعداداً لتلقّي الهبات.

اهتمام بالصحافيين

يُبدي مدير مكتب رئيس حزب سياسي اهتماماً بالغاً بالصحافيين من كل الفرقاء ويسعى الى الاتصال بهم ومتابعة اوضاعهم وشكرهم على أي دعم.

Lebanon Debate

ماذا يحصل في قرنة الحمرا؟

شكا مواطنون من بلدة قرنة الحمرا المتنية، من قيام مشاريع بناء بشكل عشوائي ومخالف للقانون من دون أن تُتّخذ بحقهم أية إجراءات جدية، مع العلم أن هذه الأعمال تتعدّى على الأملاك العامة وحتى على بعض الأملاك الخاصة.

ووضع هؤلاء المسألة بعهدة رئيس البلدية المعروف بنظافة كفّه، متّهمين بعض المحيطين به بأنهم يقفون وراء هذه المشاريع والتعدّيات.

سقوط وساطة بين التيار – الإشتراكي

عُلِمَ بأنّ مساعي تقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر والحزب التقدّمي الإشتراكي والتي قام بها رئيس التيار الوزير جبران باسيل مع الوزير السابق أكرم شهيب في الفترة الماضية قد وصلت إلى حائط مسدود وسقطت نتيجة التباعد في المواقف على كل المستويات.

Lebanon 24

هكذا يُرسِل «حزب الله» عناصره إلى اليمن

عُلِمَ من مصادر مطلعة بأنّ «حزب الله» عمد قبل أسابيع إلى إرسال عدد من كوادره ومقاتليه إلى اليمن للمشاركة في مهام قتالية أو تدريبية هناك إلى جانب «انصار الله» الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن «حزب الله» يرسل بوتيرة متواصلة مقاتلين إلى اليمن ليبقوا هناك سنة كاملة، من دون أن تُحدد المصادر كيفية دخول هؤلاء إلى اليمن وخروجهم منه.