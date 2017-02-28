على ذمة المواقع

Alkalima Online

صليبا إلى أمن الدولة

يميل مرجع كبير لتسمية العميد أنطوان صليبا رئيساً لجهاز أمن الدولة بعد بلوغ اللواء جورج قرعة سن التقاعد.

ElNashra

رسالة للحلفاء؟

اعتبرت مصادر في تيار «المستقبل» أن تلويح وزير الخارجية جبران باسيل بـ«القانون الأرثوذكسي» مجدّدا «رسالة لحلفائه قبل أن يكون رسالة لنا او لأخصامه السياسيين»، مذكّرة بأن حزب الله الحليف الرئيسي للوزير باسيل يتقدم صفوف الرافضين حتى النهاية لـ«الأرثوذكسي».

Lebanon Files

يسوّق لنفسه

لوحظ تسويق إعلامي تولّته إذاعة ذات توجّه حزبي لأحد المرشّحين في إحدى دوائر جبل لبنان بعدما تبيّن أنّه يملك وحيداً هذه الإذاعة.

لا يعرفون!

تقول أوساط عونية بأن العديد من النواب، بينهم نوّاب «القوات»، لا يملكون مقاربة دقيقة لملف الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب ومدى ترابطها بحيث إنهم يطلقون مواقف يظهر من خلالها تقصيرهم في الاطلاع على الملف بشكل متكامل وعلمي.

مبلغ مالي

عرضت محطة محلية صباح الأحد احتفالا لحزب جديد لمدة ساعة من الوقت للترويج لهذا الحزب مقابل مبلغ مالي اعلاني محترم.

Lebanon Debate

«تفليسة» الستين!

يقول مرجع نيابي سابق أمام زواره، إن قانون الستين تعامل مع المسيحيين على أنهم «تفليسة»، ووزّع مقاعد المسيحيين النيابية على القوى السياسية النافذة في السنوات الماضية.

Lebanon 24

هل بدأت خصخصة قطاع الكهرباء؟

عُلِمَ من مصادر مطلعة في وزارة الطاقة بأنّ الوزير سيزار أبي خليل بدأ العمل من أجل خصخصة قطاع الكهرباء بطريقة غير مباشرة.

ورأت المصادر أنّ مشاريع الخصخصة تتركز على تلزيم معامل الطاقة البديلة والمتجددة في المناطق.

Lebtime

منخورة بالفساد

يكرّر أحد الوزراء الجدد مقولة مفادها أنّ وزارته «منخورة بالفساد» والعمل على مكافحته قد يستغرق سنوات حتى تعود الوزارة الى ما يجب ان تكون عليه، مؤكداً ان هذه الخطوة لا تحتاج فقط الى غطاء سياسي من مرجعيته، بل الى غطاء أوسع من قبل مرجعيات اخرى، بالاضافة الى ضمان عودته الى الوزارة نفسها في حكومتين متتاليتين لاستكمال اعماله الاصلاحية.

وزير يخرج عن صمته: هل يفعلونها مع عون؟

عبر أحد الوزراء عن غضبه لما آلت إليه جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال نصابها بعد تغيّب 11 وزيراً، واصفاً الوزراء بالكسالى والمستهترين، ومؤكداً أن هؤلاء لا يمتلكون «جرأة الكسل» فيما لو كانت الجلسة في قصر بعبدا، لأن ميشال عون «ما بينمزح معو بهيك شغلات»، بحسب الوزير الذي أثنى على خطوة رئيس مجلس الوزراء برفع الجلسة وعدم انتظار من لا يحترم مواعيد مهمة كهذه.