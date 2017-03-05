على ذمة المواقع

Alkalima Online

باسيل و«لقاء السبت».. عند أبو حبيب

جمع عشاء في منزل السفير الأسبق عبدالله بو حبيب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وأعضاء لقاء السبت الذين كانوا يجتمعون بالعماد ميشال عون كل سبت في الرابية إبان ترؤسه تكتل التغيير والاصلاح قبل توليه رئاسة الجمهورية.

حضر اللقاء كل من وزير العدل سليم جريصاتي، الوزيرين السابقين ايلي الفرزلي وكريم بقرادوني، رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام. وغاب عن اللقاء الاعلامي جان عزيز بداعي السفر.

وكانت مناسبة للتداول بعدة مواضيع مطروحة وبينها قانون الانتخاب.

ما يقوله الوزراء عن بعضهم

يقول وزير عن زميل له من فريقه السياسي بأن عدد الدعاوى القضائية في حق الاخير تتجاوز «سنين عمره».

القوات حسمت مرشحها في البترون

ذكرت معلومات بأن القوات اللبنانية حسمت قرارها بترشيح الدكتور فادي سعد عن احد المقعدين المارونيين في قضاء البترون.

ElNashra

مساعٍ خبيثة…

استهجنت مصادر في قوى 8 آذار ما تم نشره أخيراً وقيل أنّه صدر عن سفراء دول مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، لافتة الى ان ما ورد «غير صحيح على الاطلاق ويندرج في اطار مساعٍٍ خبيثة لافشال العهد الجديد». واضافت: «الدبلوماسيون فضّلوا عدم الدخول في لعبة تأكيد أو نفي المعلومات التي نؤكد أنّها غير صحيحة».

Lebanon Files

مؤتمر للرد في الرابطة

من المتوقع أن يعقد رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين، وذلك للرد على ما يقوم به وزير الزراعة غازي زعيتر في موضوع تجاوز القانون والخلاف بينه وبين مدير عام التعاونيات غلوريا ابو زيد، وايضاً على قضية اقصاء بعض الموظفين على خلفية مذهبية…

حساب انتخابي

قال مرشح على الانتخابات النيابية في قضاء بارز في جبل لبنان انه نقل مبلغاً مالياً مخيفاً الى حساب خاص بالانتخابات النيابية وهو سيخوضها هذه المرة بطريقة مختلفة.

تبرعات

يسعى حزب مسيحي الى جمع تبرعات انتخابية من رجال اعمال، وهو من خلال هذه الخطوة يستقطب اموال كل الطامحين الى الترشح على لوائح هذا الحزب.

Lebanon Debate

صمت!

استغربت أوساط سياسية مسيحية، عدم صدور أي موقف من قبل حزبي الكتائب والقوات اللبنانية تجاه تحرّكات القوميين المؤيّدة لقاتل الرئيس الراحل بشير الجميّل حبيب الشرتوني.

الجميل يطوي صفحة الخلاف

علم «ليبانون ديبايت» ان النائب سامي الجميل طوى في عشاء جمعه مع متمول متني صفحة الخلاف المزمن بينهما، حيث وصفت أجواء العشاء بالأكثر من إيجابية.