على ذمة المواقع

Alkalima Online

جعجع يستثني باسيل!

لاحظت أوساط سياسية أنّ رئيس حزب القوّات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ربط مصير التفاهم القائم بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعنادهما وصلابتهما، مغيّبا دور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

موقف جريصاتي… يتطلّب مذكّرة

رغم ان وزير العدل سليم جريصاتي اعلن عن وقف تقييد الموقوفين لدى نقلهم من السجون الى المحاكم في ارجلهم وايديهم في الوقت ذاته، فإن الامر لم يطبق تطبيقاً كلياً بعد، نظراً لعدم تبلغ الاجهزة المعنية خطياً بالامر. ولا تزال الاصفاد توضع في ايدي وارجل الموقوفين.

علي عمار إلى جامعة الدول العربية

يُنقل عن الدكتور فارس سعيد قول إنّه من الافضل على الدولة اللبنانية ان توفد النائب على عمار، ليمثل لبنان في جامعة الدول العربية، اذ في هذه الخطوة يكون الموقف اللبناني واضحاً ولا يحرج الامر اي فريق سياسي. وعندها تبدو الامور جد واضحة، ولا تحمل اي اجتهادات والتباسات.

ElNashra

اهتمامات حزب الله

نبّهت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» من «محاولة حزب الله اللعب على وتر الاختلافات في وجهات النظر بيننا وبين التيار الوطني الحر لنسف التفاهم القائم بيننا»، لافتة الى ان «الحزب يصب اهتماماته حاليا لنسف علاقة القوات – التيار معتمدا وسائل شتى».

Lebanon Files

كرّم فنيانوس

ينقل عن الوزير يوسف فنينانوس أنه «سيعدل» بين كافة السياسيين طالبي المعاملات والخدمات من وزارة الاشغال، لكنه بالتأكيد سيكون أكثر «كرما» مع منطقة الشمال.

Lebanon Debate

استهداف مدراء في مذهب محدد!

توقّفت أوساط أمام محاولات إستهداف مدراء من مذهب محدد في المؤسسات العامة بقضايا فساد دون غيرهم في حين أن الجسم الوظيفي يعج بالفاسدين من جميع المذاهب ما دفع شخصيات سياسية إلى التحرك وتظهير هؤلاء المدراء في لقاءات علنية إعلامية مباشرة بغية رسم خطوط حمراء حولهم!

Lebanon 24

لا اتجاه لتعيين إعلامية في منصب إداري

نفت أوساط مطلعة «ما يتمّ تداوله في الأوساط الإعلامية عن اتجاه لتعيين إعلامية معروفة في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلامية رسمية».

وقالت الأوساط: «رغم أنّ الإعلامية المذكورة لها حضورها المميز والراقي في الأوساط الإعلامية، إلّا أنّ المنصب يحتاج إلى خبرة إدارية للنهوض بهذا المرفق».

مكاوي أميناً عاماً لمجلس الوزراء..

رشحت معلومات حول أنّه تمّ نقل القاضي محمد مكاوي من القضاء العدلي إلى القضاء الإداري، وذلك تمهيدا لتعيينه لاحقا أمينا عاما لمجلس الوزراء مكان فؤاد فليفل.