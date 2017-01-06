وفد الدفاع المدني زار قبيسي: نحيي جهود بري بإقرار قانون توسيع الملاك

زار وفد من متطوعي الدفاع المدني يرافقهم رؤساء مراكز دردغيا وصور الاقليمي ومركز الصرفند عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي في منزله في بلدة زبدين، وناقشا القرار المتعلق بتثبيت المتطوعين في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني.

وشكر الوفد النائب قبيسي ووجهوا عبره تحية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، شاكرين له كل جهد آله بري للوصول الى اقرار القانون الذي يرمي الى توسيع ملاك المديرية الى 2500 عنصر، وناقش الوفد مع النائب قبيسي الخطوات والمراحل التي على المتطوعين ان ينجزوها للوصول الى تثبيتهم في الملاك.

ووعد قبيسي بمتابعة هذا الملف مع قيادة حركة امل وعلى الصعيد السياسي حتى ينال كل صاحب حق حقه.