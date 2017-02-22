موظّفو النيابة فقراء!

هذا بلد العجايب والفنون في نهب المال العام، فنوابنا المحترمون تحوّلوا إلى موظّفين وتركوا مهمة شرف التمثيل النيابي في قانون أصدروه في الجلسات التشريعية مؤخّراً وهو فضيحة الفضائح، وفريد من نوعه في المجالس النيابية في جميع دول العالم…

ومما جاء في هذا القانون أنّهم جعلوا لأنفسهم معاشات وأجوراً كسائر الموظّفين تورّث إلى الزوجات والابناء.. وفي جواب احد نوابنا على هذا الموضوع قال: «هناك نوّاب فقراء»… وإذا كان الأمر كذلك، فليفتش النائب الفقير عن لقمة عيشه خارج المجلس النيابي ولا يترشّح إلى النيابة… وأما الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب والعجب لم نجد نائباً واحداً يعلّق رافضاً هذا القانون غير القانوني.

أجل لنوّاب مجالس العالم مخصّصات وليست لهم معاشات وأجور…

نوّابنا اليوم، يفتّشون عن مصادر ضرائبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لتأمين مداخيل لصغار الموظّفين واصحاب الدخل المحدود في ظل العجز والمديونية العامة، ويشرّعون لأنفسهم حقوقاً تصنّف في دائرة الهدر والتطاول على المال العام، ويعتبرون الضرائب العامة الثابتة في الخزينة هي من حقوقهم وليست من حقوق الشعب الفقير…

في رومانيا اليوم تظاهرات أطاحت بالمجلس النيابي الروماني وأسقطت نوّابه الذين حاولوا كنوّابنا تحويل أنفسهم إلى موظّفين صغار بعدما رموا خلفهم شرف التمثيل للشعب! وهل من شعب روماني في لبنان؟!

مارون أسمر

رئيس رابطة طلاب العمل