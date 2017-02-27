وداعا أيها الرجل الطيب

يا أبا محمود،

أمّا وقد أصبحتَ في دنيا الحق، فلا بد من أنْ أُبلِغَكَ بأنّني عاتب عليك. أهكذا أيها الصديق تغادرنا دون استئذان وأنت المعروف برفعة التهذيب، أم أنّ تواضعك قد غلب عليك فلم ترد أنْ تحمّلنا ما لا نحتمل؟

طوال سنوات عشر أو يزيد كنّا نلتقي، شلّة من الرجال وزوجاتهم، اللواتي كانت لهن اليد الطولى في هذه اللقاءات. نجتمع إلى طاولة غداء لمدّة ساعتين أو أكثر ونتبادل الحديث الجدي منه والهازل، ولا بد أنْ نمر قليلاً أو كثيراً على أخبار الأولاد والأحفاد وقد أصبح معظمهم في المهاجر، ينجحون هناك ونفشل هنا بفضل الطائفية القاتلة ولن أزيد.

كنتُ أرقبك خلال هذه السنين فأجد فيك الرجل الجاد والموفّق في عمله، ذي الأخلاق العالية والاطلاع الواسع، وقبل كل ذلك الزوج المحب والأب العطوف، وشكّلت أنت وعصام الزوجة المثقّفة زوجاً رائعاً يرفرف عليه الود والتفاهم.

أيها الصيداوي الأصيل والبيروتي العتيق والرجل الطيب الذي يندر مثله لا أشك لحظة واحدة في أنّك تجلس الآن في رحاب الجنة راضياً مرضيّاً مطمئناً إلى أنّك قد قمت بما عليك بل وأكثر بكثير في الحياة الدنيا، داعياً لك بالثواب الذي تستحق.

سلّم لي على مفيد وعزت اللذين سبقاك وقل لهما إنّنا في شوق لهما. أما إذا رأيت نجاة الحبيبة فطمئنها إلى أنّني قادم، قادم، قادم.

أما أنتِ يا أم محمود وأبناؤك فلكم الصبر والعزاء الصادق بالمرحوم خليل الذي أوفى بالعهد. إنّ العهد كان مسؤولاً.

عبد الحميد فاخوري

* كلمة رثاء في الصديق خليل زيباوي الذي توفي في 23 الجاري