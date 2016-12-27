“التقدّمي” يطالب العهد بمتابعة جادة للفساد

حاصبيا- حسين حديفة:

أمل أمين السر العام في الحزب التقدي الإشتراكي ظافر ناصر من “العهد الجديد والحكومة الجديدة، ان ينكبا على الملفات الاقتصادية والإجتماعية التي تهم المواطن اللبناني بعد طول معاناة”، مطالباً “باستعادة الإدارة لدورها كأمر أساسي وكذلك متابعة الفساد بكل جدية وحسم هذا الأمر سنتابعه حتى النهاية”.

كلام ناصر جاء خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته “منظمة الشباب التقدمي” في منطقة حاصبيا ومرجعيون، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، بحضور حشد من المحازبين والمناصرين.

واعتبر ناصر أن “قضية فلسطين ستبقى هي القضية المركزية للحزب التقدمي الإشتراكي مهما كثرت الصعاب ومهما اشتدت الزمات ومهما نسيها او تناساها البعض”، منوّهاً بـ”قرار مجلس الأمن الدولي الذييدين الإستيطان الإسرائيلي باعتباره يشكل ولو رمزيا بارقة امل بموقف دولي طالما انتظرناه وانتظره الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وألقى رشاد جماز كلمة المنظّمة، التي أكد فيها متابعة المسيرة بقيادة رئيس الحزب وليد جنبلاط.